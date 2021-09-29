مواطن يمني يمسك طفلًا في المدرسه ليضربه أحد زملائه وينهي المشهد بصفعة قاسية على وجهه

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن يمني على ضرب زميل ولده في المدرسة أمام الجميع بعد شجار بين الطفلين. وقالت مصادر محلية، بمحافظة الحديدة، إن الطفل أيمن حسن مقبولي ، تشاجر مع زميله بالمدرسة ليأتى والد الطفل الآخر المدعو بسام الخطيب إلى المدرسة وقام بإمساك الطفل أيمن وجعل ابنه ينهال عليه بالضرب. ورصد مقطع فيديو، قيام والد الطفل "الخطيب" بإمساك زميله وطلبه من ولده القيام بضربه ولم يكتفِ بذلك بل قام بصفعه أمام الجميع. وأثارت الواقعة موجة غضب عارمة، حيث طالب ناشطون بسرعة معاقبة الأب على هذا التصرف.

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