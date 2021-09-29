شكرا لبحثكم عن خبر وحدة المهام الخاصة تطيح برؤوس حوثية كبيرة في المخابرات والأمن بصنعاء (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت «وحدة المهام الخاصة للجيش الوطني» عن تنفيذ عملية نوعية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر مسؤول في وحدة المهام الخاصة للجيش الوطني، أن الوحدة نفذت عملية نوعية خلال ال48 ساعة الماضية، نجحت خلالها في تصفية مجموعة كاملة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، بالإضافة إلى تصفية قيادي في وحدة العمليات والسيطرة للمنطقة العسكرية الثالثة.

وأكد المصدر المسؤول أن فريق الاستطلاع في وحدة المهام الخاصة، يقوم منذ فترة برصد تحركات مجموعة من القيادات والعناصر والضباط في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثي، ورصد المكان الذي يعقدون فيه الاجتماعات ما بين صنعاء ومأرب، مع قيادات عسكرية وأمنية حوثية، بالإضافة إلى قيادة مليشيا الحوثي في جبهات مأرب.

وأكد المصدر المسؤول، أن المكان الذي تم رصده يعد من أهم الأماكن السرية التي تجتمع فيها قيادة مليشيا الحوثي للتخطيط وترتيب سير المعارك في جبهات مأرب، وتم رصد خروج عدد من القيادات الحوثية من المكان وعلى رأسهم «القيادي فايز الحارثي - القيادي عابد الشامي- القيادي علي السقاف- القيادي يوسف القاسمي- القيادي عبدالقادر المحضار- القيادي علي الخيواني- القيادي محمد شاكر».

وكشف المصدر المسؤول أن القيادي في عمليات المنطقة العسكرية الثالثة ومركز العمليات والسيطرة، والضباط في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثي الذين نجحت وحدة المهام الخاصة في تصفيتهم هم على النحو التالي: "نور الدين المراني- حامس يوسف- رائد الشريف- مبخوت طعيمان- منير اسحاق - محمد الوهبي - عبدالله نشوان- قصي الغريبي"، وتم التأكد من مصرعهم.