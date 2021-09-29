شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. اللواء بحيبح يوجه دعوة عاجلة بعد إصابته بجروح خلال معارك عنيفة ضد الحوثيين جنوبي مارب ومقتل 130 خلال يومين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه اللواء مفرح بحيبح قائد اللواء 26 مشاه قائد محور بيحان التابع للجيش اليمني، الثلاثاء، دعوة عاجلة بعد إصابته بجروح خلال معارك عنيفة ضد بمديرية حريب جنوبي محافظة .

ودعا بحيبح في فيديو، تابعه ""، كافة الابطال الى الثبات والعزيمة والصبر مع اقتراب النصر.

وأكد أن الحوثيين مهزومين وفي أضعف حالاتهم، وأن عشرة من الجنود ورجال القبائل ثابتين سيكسرون مائة مسلح حوثي.

وتمنى الموت شهيدا في سبيل اليمن لكونه لا يرضى بحياة العبودية والذل، ولن يرغب في الخروج من اليمن.

يأتي ذلك بعد يومين من الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين حول مدينة مارب أسفرت عن مقتل أكثر من 130 مقاتلا، معظمهم من المتمردين؛ وفقا لما نقلته وكالة "الاسوشيتد برس" عن مسؤولون الثلاثاء.