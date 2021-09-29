شكرا لبحثكم عن خبر مصرع العشرات من عناصر المليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
لقي العشرات من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش وسط معارك بطولية ومستمرة جنوب محافظة مأرب.
وتخوض قوات الجيش والمقاومة، معارك في مختلف جبهات جنوب مأرب، وسط خسائر للمليشيا، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، بينما لاذ من بقي بالفرار.
بينما دمرت ضربات الطيران والمدفعية عدداً من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيا.
في غضون ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهات ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع العشرات من عناصر المليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.