شكرا لبحثكم عن خبر مصرع العشرات من عناصر المليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لقي العشرات من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش وسط معارك بطولية ومستمرة جنوب محافظة مأرب.

وتخوض قوات الجيش والمقاومة، معارك في مختلف جبهات جنوب مأرب، وسط خسائر للمليشيا، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، بينما لاذ من بقي بالفرار.

بينما دمرت ضربات الطيران والمدفعية عدداً من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيا.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهات ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.