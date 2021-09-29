شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع اشتباكات بينية داخل قسم شرطة تابع للحوثيين في الجوف ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية المتون بمحافظة الجوف (شرق البلاد) اشتباكات بينية، بين عناصر ومشرفي ميليشيا الحوثي الارهابية، على خلفية تعيينات حوثية جديدة.

وقالت مصادر محلية أن المشرف الأمني لميليشيا الحوثي في مديرية المتون أصيب خلال اشتباكات داخل قسم شرطة سوق الاثنين مع أحد المنتمين للميليشيا يدعى "ابن درجان".

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات اندلعت على خلفية تعيين المليشيا مسئولاً أمنياً جديد بالقوة.