بلادنا محور مباحثات ولي العهد السعودي ومستشار بايدن للأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي أجرى نقاشا تفصيليا بشأن الحرب في اليمن بالسعودية.



أوضح أن ذلك جاء خلال لقاء مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اليوم الثلاثاء.

والتقى سوليفان في السعودية بولي العهد، وكذلك نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وآخرين.

وقال المسؤول الأمريكي :"أجروا نقاشا تفصيليا بشأن الصراع اليمني، وأيد الطرفان جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج واتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية مع كل الأطراف المعنية. سيبقى المبعوث الخاص ليندركينج في المنطقة لمتابعة تلك المناقشات التفصيلية".

ويزور سوليفان السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل عدداً من الدول.

وتناول اللقاء -الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني- العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات في المنطقة والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار فيها.

كما حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.