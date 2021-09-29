شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا تنتحر على أطراف مأرب.. مصرع أكثر من 100 حوثياً وتدمير قرابة 20 آلية بنيران الجيش وغارات التحالف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل أكثر من 100 مسلح حوثي وأصيب العشرات، كما تم تدمير وإحراق أكثر من 20 آلية، خلال المعارك التي شهدتها عدة جبهات بمحافظة مأرب، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة شهدتها جبهات الكسارة والمشجع وصرواح (غرب)، ورحبة والعبدية وحريب (جنوب) إثر هجمات واسعة لمليشيا الحوثي التي فشلت في إحداث أي اختراق وتكبدت خسائر فادحة.

وحسب المصادر فقد تصدت قوات الجيش والمقاومة لهجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقع للجيش بجبهة الكسارة (شمال غرب) استمر لأكثر من خمس ساعات، ولقي أكثر من 50 مسلحاً حوثياً مصرعهم في تلك الجبهة إضافة إلى إصابة العشرات.

وشهدت جبهة صرواح والمشجح، اشتباكات وتبادلاً للقصف المدفعي واستهدفت مدفعية الجيش تجمعات للمليشيات ومواقع وآليات وتمكنت من إحراق طقم محملا بالذخائر، علاوة على مقتل وجرح العشرات.

وفي الجبهات الجنوبية للمحافظة دفعت مليشيا الحوثي بسرب من المدرعات والأطقم وعشرات المسلحين في محاولة للتقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تكبيدها خسائر كبيرة بشرية وفي العتاد.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدت لهجمات عنيفة وعشرات الأنساق الحوثية في جبهات رحبة والعبدية وتمكنت من قتل العشرات من المهاجمين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش تمكنت من قتل 60 عنصراً حوثياً وإحراق 11 مدرعة فيما تدحرجت مدرعتين من أعالي الجبال، كما تم حرق وإعطاب 7 أطقم خلال المواجهات المشتعلة على امتداد مسرح الجبهات الجنوبية منذ الأحد.

وساندت مقاتلات التحالف قوات الجيش والمقاومة بشكل مكثف، حيث استهدفت بعشرات الغارات تعزيزات وتجمعات حوثية، وأسفرت تلك الغارات عن تدمير ثلاثة أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات الحوثية، بجبهة رحبه، ومدرعة وطقمين باتجاه حريب، كما استهدفت غارات أخرى مواقع وتجمعات للمليشيات في قطاعات متعددة في تلك الجبهة.

وكانت مليشيا الحوثي منذ منتصف الاسبوع الماضي هاجمت مدينة حريب بعد سيطرتها على أطراف المديريات الحدودية مع شبوة .