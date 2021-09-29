شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي في ذمار تطلق نداء إستغاثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر إعلامية بمحافظة ذمار أن مليشيا الحوثي ألزمت إدارة مستشفى ذمار العام، أحد أكبر مستشفيات محافظة ذمار، بإطلاق نداء استغاثة للمواطنين في محافظة ذمار، للتبرع بالدم لجرحاها، الذين استقبلهم المستشفى وسقطوا في جبهات القتال.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات وزعت منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، دعت فيه المواطنين إلى التوجه إلى المستشفى والتبرع بالدم للعشرات من جرحاها.

وتاتي دعوة مليشيا الحوثي للتبرع للدم لجرحاها بعد المعارك العنيفة في محافظة مأرب والجوف والتي كلفت المليشيات خسائر كبيرة وعشرات القتلى والجرحى .