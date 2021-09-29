شكرا لبحثكم عن خبر مع وصول رئيس الحكومة إلى عدن.. مؤشرات بأنفراجة سياسية وتعافي مستدام للريال اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شفت ثلاثة مصادر سياسية يمنية، االثلاثاء، عن مؤشر هام لا نفراجة سياسية وتعافي متسارع ومستدام للريال اليمني غداة وصول رئيس الحكومة المعترف بها وعدد من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت المصادر ، أن عودة الحكومة اليمنية المعترف بها الى العاصمة الموقتة عدن، يعد مؤشراً هاماً لانفراجة سياسية قادمة في ثلاثة ملفات هامة هي الملف الامني والسياسي والاقتصادي.

وأشارت المصادر إلى أن الانفراجة ستنبثق بناء على تنفيذ اتفاق الرياض وملحقه الامني والعسكري بالتزامن مع تصعيد المتمردين الحوثيين نحو محافظتي شبوة وأبين.

وتوقعت المصادر بحدوث معالجات اقتصادية حقيقية وفعلية تساهم في التعافي المستدام للريال اليمني أمام العملات الاجنبية، إلى جانب الانخفاض المتسارع لأسعار العملات الاجنبية أمامه.

يأتي ذلك غداة وصول رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها الدكتور معين عبدالملك، وعدد من الوزارء إلى العاصمة المؤقتة بعد زيارته إلى محافظتي شبوة وحضرموت.