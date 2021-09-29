طالبت بإقالة الحكومة.. استمرار الاحتجاجات بتعز تنديدا بتدهور العملة

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الثلاثاء، تنديدًا بتدهور العملة الوطنية وعجز الحكومة عن وضع حدٍ لهذا الانهيار.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن المئات من المحتجين جابوا عدد من شوارع المدينة ورددوا هتافات تندد بانهيار الريال وفشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "أربطوا الأحزمة استعدوا للتقشف" و"الإضراب مفتوح حتى إشعار آخر" و"الغلاء قاتل والجوع كافر".



وردد المشاركون هتافات تطالب بإقالة الحكومة وتصحيح مسار التحالف العربي، وإنقاذ الريال اليمني.



وحسب شهود عيان، فإن معظم المؤسسات والمحال التجارية في مدينة تعز أغلقت أبوابها بالتزامن مع الاحتجاجات.



ولليوم الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات الشعبية في تعز تنديدًا بانهيار العملة وضعف الخدمات.



ومنذ نحو أسبوعين، تشهد عدة مدن يمنية، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني؛ حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.



