عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الريال اليمني يحلق بعد هبوط طائرة الحكومة في عدن

الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365

انتعش الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في سوق الصرف بمدينة تعز، بعد موجة هبوط حاد دفعته إلى أدنى مستوى على الإطلاق.



واستعادت العملة اليمنية الثلاثاء بعضا من قيمتها أمام الدولار بعد هبوط مطلع الأسبوع عندما تجاوزت حاجز 1200 ريال للدولار.

وقال صرافون ومتعاملون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إن تحسنا نسبيا طرأ على أسعار صرف الريال اليمني مساء الثلاثاء، عقب عودة معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء إلى عدن بعد ستة شهور على مغادرتها عقب اقتحام متظاهرين مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي بمدينة عدن أواخر مارس آذار.

وذكر صرافون لرويترز أن الريال اليمني ارتفع إلى 1140 ريالا للدولار للشراء و1160 ريالا للبيع.

ووصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة عدد من وزراء حكومته، ومسؤولين رفيعي المستوى.

وتعد الزيارة الأولى التي يتواجد فيها رئيس الوزراء اليمني في مدينة عدن منذ مارس/آذار الماضي، وسط دعوات محلية وإقليمية ودولية للحكومة اليمنية بالعودة إلى المدينة؛ لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ومباشرة أعمالها الخدمية.

وقال محمد حميد موظف في إحدى شركات الصرافة بعدن لرويترز إن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية متوقفة الآن وإن ثمة هبوط متسارع لسعر الدولار أمام الريال وحالة ارتباك في سوق الصرف غير الرسمية في ظل التطورات السياسية وعودة الحكومة لعدن.

وتوقع صرافون ومصادر مصرفية أن يستمر تعافي العملة الوطنية خلال الأيام المقبلة، مع عودة الحكومة إلى عدن، والشروع في إجراء إصلاحات مالية وإدارية لضمان استقرار العملة، إضافة إلى الآمال حيال دعم سعودي مرتقب للبنك المركزي اليمني من خلال تقديم وديعة جديدة لدعم العملة المحلية المتداعية.

كما جاء التحسن النسبي في قيمة العملة عقب إعلان البنك المركزي اليمني في عدن اليوم عن إشهار شركة الشبكة الموحدة للأموال، والتي تضم نحو 60 مؤسسا من ملاك شركات الصرافة في عدن وباقي المحافظات المحررة.