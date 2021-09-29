تعز.. مقتل امرأة على يد نجلها بعد محاولته سرقة مجوهراتها

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم رجل في العقد الرابع من العمر، على قتل والدته، مساء الثلاثاء، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية لـ"يمن شباب نت"، "إن امرأة قتلت على يد نجلها، في حي الثورة "الدرن"، والذي قام بارتكاب الجريمة؛ بغرض سرقة مجوهراتها".

ولم تذكر الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة حتى كتابة هذا الخبر.

وانتشرت مؤخرًا ظاهرة قتل الأقارب بشكل مخيف، وفي مختلف المحافظات اليمنية، ويرجع السبب - بحسب مختصين- إلى انتشار ظاهرة السلاح، وكذا الأوضاع النفسية التي خلّفتها الحرب، وانتشار ظاهرة تعاطي الحبوب والمخدرات.

