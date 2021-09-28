الوزير السقطري يتفقد مركزين للأنشطة السمكية بعدن

واكد الوزير السقطري، استعداد الوزارة لدعم انشطة المرافق السمكية بما يكفل تطوير الأداء ويضمن تلبية إحتياجات السوق المحلى من الأسماك...موجهاً القائمين بوضع التصورات حول الاحتياجات الاساسية والضرورية لاستعادة عمل هذه المنشأت بهدف تحسين عملها وادائها واعادة تأهيلها للقيام بدور ها في خدمة النشاط السمكي.

تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، مركزي أبحاث تربية الأحياء المائية والانزال السمكي "الحراج"بالعاصمة المؤقتة عدن، مطلعاً على أوضاع البنية التحتية للمركزين والخدمات المقدمة واحتياجاتهما لتلبية نشاطهما.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012