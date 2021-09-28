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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير السقطري يتفقد مركزين للأنشطة السمكية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، مركزي أبحاث تربية الأحياء المائية والانزال السمكي "الحراج"بالعاصمة المؤقتة عدن، مطلعاً على أوضاع البنية التحتية للمركزين والخدمات المقدمة واحتياجاتهما لتلبية نشاطهما.
واكد الوزير السقطري، استعداد الوزارة لدعم انشطة المرافق السمكية بما يكفل تطوير الأداء ويضمن تلبية إحتياجات السوق المحلى من الأسماك...موجهاً القائمين بوضع التصورات حول الاحتياجات الاساسية والضرورية لاستعادة عمل هذه المنشأت بهدف تحسين عملها وادائها واعادة تأهيلها للقيام بدور ها في خدمة النشاط السمكي.