عاجل.. تدمير مسيرة حوثية "مفخخة" باتجاه المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية



وأكد التحالف العربي اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

والخميس الماضي، قال التحالف العربي إنه دمر صاروخا باليستيا للحوثيين أطلق باتجاه مدينة نجران السعودية.

كما أعلن التحالف عن تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف تستخدمه مليشيا الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف بمحافظة الجوف شملت طائرات مسيرة وعربات إسناد ومشغلين.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.والخميس الماضي، دمر التحالف صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي تجاه مدينة نجران السعودية.