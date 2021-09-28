شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت تمنع خطة عمل منظمة لبيع الشرائح وتفضل السمسرة بها بالريال السعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية ان شركة عدن نت منعت خطة عمل وآلية منظمة لبيع دفعة من شرائحها للجمهور بطريقة سلسلة وبكل سهولة ويسر، وفضلت السمسرة بها وبيعها من تحت الطاولة بأسعار خيالية وبالريال السعودي.

وقالت مصادر مطلعة لعدن تايم ان خطة عمل منظمة تم الاتفاق عليها مؤخرا بين وزارة الاتصالات وبين شركة عدن، تضمنت الية منظمة لبيع 6 الاف شريحة للجمهور بكل سهولة، ومنها فتح موقع الكتروني خاص للحجز والبيع للجمهور بالسعر المتعارف عليه 13500 ريال يمني للشريحة مع الباقة.

وأضافت ان الشركة مانعت ذلك من خلال خلق مبررات غير منطقية، وتلكأت لاكثر من اسبوعين، وبدأت بالسمسرة وبيع الشرائح تدريجيا من تحت الطاولة وباسعار باهظة بالريال السعودي، كما هي العادة التي عملت عليها منذ إشهارها، في بيع المودمات والشرائح.

وتواصلت عدن تايم مع مصادر مسؤولة في وزارة الاتصالات، لعرض هذه المعلومات على الوزير، الا ان المصادر قالت بأن الوزير مسافر حاليا، رافضة الخوض والبث في مثل هكذا انباء، واكتفت بالقول ان هناك فعلا اتفاق على بيع دفعة من شرائح عدن نت على الجمهور بصورة سلسة، دون مزيد من التفاصيل.

وبالعودة الى سمسرة عدن نت، فقد ذكرت المصادر المطلعة أن شركة عدن نت بدأت بالفعل بالسمسرة وبيع الشرائح سرا وبسعر يصل الى 1500 ريال سعودي، وهو الامر الذي تسبب باستياء وسخط واسع لدى المواطنين، وقد يدفع لتحول الامر الى قضية رأي عام تستوجب تدخل وزير الاتصالات سريعا لتداركه، وسط مطالبات بتوضيح رسمي من الوزارة بهذا الشأن.

يذكر ان شركة عدن نت اعلنت في وقت سابق انها عملت على تقوية وتحسين الشبكة ، معلنة ان هناك مستجدات وعروض جديدة سيتم اطلاع الجمهور عليها قريبا، الا ان مستخدمين في عدن ينفون صحة ذلك، ويؤكدون ان الشبكة من سيئ الى اسوأ حد وصفهم.