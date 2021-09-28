شكرا لبحثكم عن خبر محلات تجارية تغلق ابوابها في عدن خشية من أعمال شغب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أغلقت محلات تجارية مساء اليوم ابوابها في الحي التجاري بمدينة عدن القديمة (كريتر)، خشية من تعرضهم لعمليات سرقة واعمال شغب.

وقال تجار ومواطنون لعدن تايم ان عدد من الشبان جابوا احياء السوق وقاموا بتكسير زجاج بعض المحلات وتهديدهم بضرورة اغلاق ابوابها لاجبارهم بتنفيذ دعوة لعصيان مدني نشروها ولم تلقى اي استجابة.

وأضافوا ان معظم المحلات التجارية اغلقت ابوابها خشية من تعرضها لعمليات نهب وسرقة، لاسيما وان بعض الشبان يحمل اسلحة وتبادلوا اطلاق النار مع قوات امنية سارعت بالانتشار في الحي التجاري ومداخله لتأمينه، وسط محاولات من الشبان لقطع مداخل الحي التجاري من جهة البنك الاهلي والمتحف الحربي.

ويشكوا اهالي عدن من تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية في المدينة، فضلا عن تدهور الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية، وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية باستمرار، في ظل تدني قيمة مرتبات موظفي القطاع العام للدولة بمتوسط لا يتجاوز 50 دولار بالشهر، والذي بات لا يكفي حتى لشراء دبة زيت 20 لتر!!