شكرا لبحثكم عن خبر الصالح: على مدى 7سنوات لم تنكسر منطقة تحررت تحت راية الجنوب إلا في بيحان وهذا أمر خطير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحلل السياسي والقيادي في المقاومة الجنوبية أحمد الصالح أثناء مداخلته في برنامج بتوقيت عدن على قناة الغد المشرق الذي يقدمه الإعلامي أحمد الكندي إن السلطات التي تواجدت في شبوة قسموا المجتمع سياسيا وعسكريا وقتلت في أبناء شبوة روح المقاومة، وأضاف الصالح، أنه لم يقاتل مواطن جنوبي في أرض جنوبية ودحر مليشيا الحوثي وأستلم أرض ثم خسرها إلا في جبهة بيحان والكل يعرف الأسباب وما وراء ذلك.

وذكر الصالح أنه على مدى سبع سنوات مافي جبهة ولا موقع ولا مكان تحرر وارتفع فيه علم الجنوب ثم انكسر واتحدى أي عسكري او سياسي أن يثبت عكس ما اقول الإ جبهة بيحان وهذا الامر خطير جدا وشخصيا تواصلت مع الكثير من الشخصيات والوجهاء وهم رجال اكفاء في بيحان ولا يقبلون الحوثي فقالوا ان قيادات الحوثي تتواصل معهم فردا فردا ليقول لهم نحن لا نأذيكم ونريد طريق فقط هذه أساليب خطيرة واستغلال معروف أنه غير صحيح ولن يكون فلو تمكن الحوثي سيعود ويدعس الجميع .

وأشار الصالح ، أنه اقترح في وقت سابق تشكيل حكومة حرب وهو الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية في اليمن فالحكومة المصغرة تستطيع ادارة الحرب وتجنبنا الدخول في مناوشات بين الاطراف التي تواجه الحوثي ووصلنا بسببها الى اتفاق الرياض، وبرأيي اذا لم يستطيعون حلحلة الامور وفقا لاتفاق الرياض فلا قيمة لهذه الحكومة والشواهد على الفشل والعجز كثيرة اذا كان وزير الدفاع لا يستطيع ان يعيش الا في مأرب ورئيس حكومة في الرياض وزراء في إسطنبول ووزير في عدن ومجموعة في القاهرة هذه فوضى ولذلك نحن لسنا بحاجة ل24 وزير ولا وزراء سياحة وثقافة بل نحتاج الى وزير حرب وداخلية لإدارة الحرب وعبرها نستطيع الخلاص مما هو حاصل.

ويرى انه يجب حل الحكومة والتفاهم مع الاطراف التي أفرزتها الحرب القوة الجنوبية التي تمتلك قوات حقيقية وصادقة تستطيع ان تحرر أراضيها بل وتتجاوز ذلك ولدينا دلائل كثيرة ومعروفة.