شكرا لبحثكم عن خبر تنبيه من مركز إعلام محور أبين في المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المركز الإعلامي لمحور أبين القتالي، تنبيه هام لوسائل الإعلام، وذلك بشأن مصادر المعلومات في نطاق العمليات العسكرية، داعيا إياهم إلى استقاء المعلومات من مصرها الرسمي المتمثل بصفحة المركز على فيسبوك، وعدم التعاطي مع أي معلومات لم تنشر عبر صفحته.

وجاء في التنبيه..

تنبيه هام

المركز الاعلامي/محور ابين القتالي

يهيب المركز الإعلامي لمحور أبين القتالي أحد محاور القوات المسلحة الجنوبية، بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم التعاطي مع الأنباء التي تشاع هنا وهناك، بشأن نطاق العمليات العسكرية في المحور، دون أي يكون إعلام المحور مصدرها.

وينبه المركز وسائل الإعلام إلى التعاطي فقط مع الأخبار والمعلومات التي تنشر عبر الصفحة الرسمية عبر فيسبوك، وما دون ذلك يعد تعاطي مخالف لاخلاقيات المهنة ويدخله باب الترويج للإشاعات.

ويدعو المركز الإعلامي لمحور أبين جميع وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات في نطاق المحور والعمليات العسكرية فيه، من الصفحة الرسمية الخاصة به عبر فيسبوك، وذلك على الرابط التالي:-

#المركز_الاعلامي

#محور_ابين_القتالي

https://www.facebook.com/محور-أبين-القتالي-111048841199884/