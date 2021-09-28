المجلس الانتقالي الجنوبي يستقبل معين عبدالملك بطريقته الخاصة

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يزيد بن سلمان - شبوة - نرحب بعودة رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى العاصمة عدن، ولقد بات لزاماً أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها وفي طليعة ذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري.

وهي المطالب التي ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عنها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر.

علي الكثيري

المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

عضو هيئة الرئاسة