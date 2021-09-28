شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول رئيس الوزراء الى العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة لمحافظتي شبوة وحضرموت.



وأوضح مصدر حكومي مسؤول وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في اولوية حشد القوى والامكانيات والجهود وتسخيرها في المعركة الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثيين العنصرية والعبث الايراني في اليمن والمنطقة حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب .. مشيرا الى ما ورد في خطاب فخامة الرئيس من تجديد التأكيد على سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض والتي تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي ومعالجة ملف الخدمات.

وأكد المصدر، أهمية تضافر الجهود لتوحيد الصف واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع.