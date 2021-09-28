وكيل وزارة الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب البولندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم مع نائب رئيس مجلس النواب البولندي ريتشارد تير ليتسكي مستجدات الأوضاع في اليمن.



واشار وكيل وزارة الخارجية الى ان الحكومة ستظل تسعى للسلام وقدمت الكثير من التنازلات في جولات المفاوضات السابقة وستظل تعمل على تحقيقه استجابة لآمال وتطلعات اليمنيين.. لافتا الى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من سلوكيات مخالفه للقانون الدولي الانساني وأعمال تهدد الامن والسلم الدوليين.

كما طلب من البرلمان البولندي تبني موقف الحكومة الشرعية ومطالب الشعب اليمني.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس النواب البولندي على موقف بلده الثابت والداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن وللجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.. معبرا عن استعداد البرلمان البولندي لتقديم المساندة لليمن حكومة وشعبا.

حضر اللقاء سفيرة اليمن لدى بولندا الدكتور ميرفت مجلي.