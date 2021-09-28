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قيمة الوطن ومكانته.. الأمسية الأولي لمنتدى ثلوثية بامحسون الثقافي (فيديو) 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

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دعا منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي عبر راعي المنتدى الشيخ عبدالله سالم باحمدان و الدكتور عمر بامحسون  إلى حضور الأمسية الثقافية بعنوان "قيمة الوطن ومكانته" 

 

ويدير اللقاء سعادة الدكتور/ عبدالعزيز الحيدري ، مساء الثلاثاء 21 صفر 1443هـ  الموافق  28 سبتمبر 2021م  الساعة 08:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. 

 

ويلقي  المحاضرة الدكتور بدر بن على عبدالقادر عميد معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الامام محمد بن مسعود.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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