شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الاوقاف والارشاد بحضرموت يدعو المواطنين لتحكيم العقل ونبذ العنف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا مكتب وزارة الاوقاف والارشاد بحضرموت المواطنين من ابناء المحافظة الى تحكيم العقل اثناء تعبيرهم على الاوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها بلادنا



واكد في بيان له، وقوفه مع المطالب الشعبية المعبرة بطرق حضارية بعيدا عن الاضرار بممتلكات المواطنين العامة والخاصة مؤكدا ان ذلك لايضر الا بالمواطن داعيا في الوقت ذاته الوجهاء والمثقفين والشخصيات الاعتبارية الي الجلوس مع السلطة المحلية والخروج بحلول تخفف من معاناة الناس في ظل الوضع المعيشي الراهن