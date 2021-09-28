نائب الرئيس يعزي في وفاة الفنان عقلان مرشد عقلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة التربوي والفنان المسرحي عقلان مرشد عقلان، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس إلى أدوار الفقيد الفنية والتربوية وما قدمه من مسيرة فنية هادفة طيلة حياته علاوة على إثرائه للدراما اليمنية بمشاركاته المختلفة.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة زملائه في الوسط الفني، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.