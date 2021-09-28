البنك المركزي يبدأ حملة تفتيش واسعة على قطاعي البنوك والصرافة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

ينظم البنك المركزي ابتداء من اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش واسعة على قطاعي البنوك والصرافة، لضبط الانفلات في سوق صرف النقد، في ظل التدهور الكبير الذي تشهده عملتنا المحلية.



و وستتضمن الحملة العديد من الإجراءات غير المسبوقة، بهدف تعزيز العمل بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القوانين ذات الصلة، ووقف العبث والمضاربات غير المشروعة بالعملة المحلية في سوق الصرف والتأكد من مدى التزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بما نظمته القوانين وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي اليمني واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

ويؤكد البنك المركزي أن ما يحدث اليوم في سوق الصرف، إنما يمثل حلقة في سلسلة الأعمال العدائية للوطن، واستهدافاً مباشراً لحياة المواطن ومعيشته، وهو ما يتطلب عدم التهاون في مواجهته، والتعامل معه بكل حزم وشده، ودون أي تردد أو تأخير.