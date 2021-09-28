الوكيل العبودي يترأس اجتماعاً لمناقشة ظاهرة البناء العشوائي والاعتداءات على الحجوزات الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، بمكتبه، الإثنين، اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الجارية لإطلاق حملة شاملة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة والسطو على الخدمات العامة لوحدات الجوار.



وناقش الاجتماع الذي حضره، مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ حسن الجنيد، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد، ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس أحمد عيسى رعفيت الترتيبات لإطلاق حملة القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.

وفي الاجتماع أكد الوكيل العبودي على أهمية الحفاظ على التخطيط الحضري والاستراتيجي لمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة وعدم التهاون مع المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.

وأشار العبودي إلى أن القانون سينفذ على جميع المخالفين بدون استثناء وستضرب الجهات الأمنية بيد من حديد حيال البناء المخالف.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات والمقترحات وكيفية توفير الحماية الأمنية أثناء تنفيذ حملة إزالة البناء العشوائي من وحدات الجوار والحجوزات الحكومية، وتوجيه مكتب الأراضي بالرفع بالحجوزات الحكومية وتسويرها، وعدد من المعالجات الآخرى.