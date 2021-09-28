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وكيل أول حضرموت يلتقي مدير مكتب الصحة بالديس الشرقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - قصيعر

التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم، بمدير مكتب الصحة والسكان في مديرية الديس الشرقية الدكتور أحمد عمر الحمر .

 

وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من الشخصيات الاجتماعية بالمنطقة مناقشة الأوضاع الصحية، وآلية تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى والوحدات الصحية بالمديرية .

 

ووجه وكيل أول حضرموت بتوفير بعض الاحتياجات الضرورية التي يتطلبها القطاع الصحي في المديرية بما يمكنه من الارتقاء بخدماته بشكل أفضل للمواطنين

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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