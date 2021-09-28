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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول حضرموت يلتقي مدير مكتب الصحة بالديس الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الخليج 365 - قصيعر
التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم، بمدير مكتب الصحة والسكان في مديرية الديس الشرقية الدكتور أحمد عمر الحمر .
وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من الشخصيات الاجتماعية بالمنطقة مناقشة الأوضاع الصحية، وآلية تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى والوحدات الصحية بالمديرية .
ووجه وكيل أول حضرموت بتوفير بعض الاحتياجات الضرورية التي يتطلبها القطاع الصحي في المديرية بما يمكنه من الارتقاء بخدماته بشكل أفضل للمواطنين