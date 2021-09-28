وكيل أول حضرموت يلتقي مدير مكتب الصحة بالديس الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - قصيعر

التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم، بمدير مكتب الصحة والسكان في مديرية الديس الشرقية الدكتور أحمد عمر الحمر .



وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من الشخصيات الاجتماعية بالمنطقة مناقشة الأوضاع الصحية، وآلية تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى والوحدات الصحية بالمديرية .

ووجه وكيل أول حضرموت بتوفير بعض الاحتياجات الضرورية التي يتطلبها القطاع الصحي في المديرية بما يمكنه من الارتقاء بخدماته بشكل أفضل للمواطنين