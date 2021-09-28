بن بريك يتفقد سير العمل في الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

بن بريك يتفقد سير العمل في الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبيقام اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بزيارة تفقدية لمقر الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي بالعاصمة عدن.



وخلال الزيارة، استمع رئيس الجمعية من الأستاذ علي عبدالله الكثيري عضو هيئة الرئاسة، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي إلى شرحٍ مفصلٍ عن سير عمل القطاعات المنضوية في إطار الهيئة، وبرامج عملها والأنشطة التي نفذتها وستنفذها تلك القطاعات.

وأكد اللواء بن بريك، خلال الزيارة، التي حضرها مختار اليافعي نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون، والدكتور عبدالله الحو عضو الهيئة، رئيس قطاع التدريب والتأهيل، ورافقه فيها الأخت نادرة عبدالقدوس نائب رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية، وحسام عاشور السكرتير الصحفي لرئيس الجمعية، على الدور الهام الذي يمثله الإعلام خلال المرحلة الحالية والمراحل القادمة، مشيرًا إلى أن تأسيس الهيئة الوطنية للإعلام يُعد إنجازًا كبيرًا، وإضافة إعلامية نوعية للجنوب، وخطوة هامة في طريق تأسيس قاعدة إعلامية متطورة.

ولفت اللواء بن بريك إلى أن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الإعلام الجنوبي، وفي مقدمتها إيصال الصوت الجنوبي، وطرق مكامن الخلل، ووضع حلول لمعالجته، وترجمة معاناة المواطن من خلال البرامج المختلفة.

وتطرق رئيس الجمعية، إلى السياسة التدميرية المُمنهجة التي مارسها نظام صنعاء تجاه كل ماهو جنوبي ويرمز إلى هوية وثقافة ورقي شعب الجنوب، بعد احتلال الجنوب العام 1994، مؤكداً أن قطاع الإعلام يأتي في طليعة من طالهم التدمير.

وأضاف اللواء بن بريك قائلاً:" إننا نشعر اليوم بالفخر لتمكين الكوادر الجنوبية الإعلامية في القطاعات الإعلامية المختلفة التي تقع تحت مظلة الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وإننا على ثقة بأن الإعلام الجنوبي سيلعب دوره المُناط به في إعادة الثقة للمواطن من خلال البرامج التوعوية المختلفة".