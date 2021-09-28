تسليم موقع انشاء محطة الاكسجين بالمهرة للشركة المنفذة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جرى اليوم بمحافظة المهرة تسليم الموقع الخاص بانشاء محطة الاكسجين الخاصة بالمستشفيات للشركة المنفذة.



وشدد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر على سرعة انشاء المحطة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة .. مؤكدا انها ستمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في ظل تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

الى ذلك ناقش مدير مديرية حات محسن مشخفي، مع فريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، احتياجات المديرية من المشاريع والخدمات التي يعمل فيها البرنامج.

واستعرض اللقاء طبيعة ونوعية المشاريع المطلوبة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة.