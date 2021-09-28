الاصبحي يناقش مع الخارجية المغربية مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش سفير اليمن في الرباط عزالدين الأصبحي اليوم مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد اخريف مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها لمبادرات السلام، وتعمد تمزيق اليمن وضرب المدنيين وخطورة ما تقوم به من قتل واستهداف للمدنيين في مأرب وتعز وغيرها.



كما ناقشا أفق تطوير العلاقات بين البلدين على مستوى بروتوكولات التشاور والتعاون والعمل على إنجاز الخطوات التحضيرية الخاصة بذلك خلال الشهر المقبل.

وتطرق الاصبحي الى خطورة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيات الحوثي، وآخرها إعدام مدنيين وقصف منازل المواطنين بمن فيهم منزل محافظ مأرب، وتعرض اثنين مليون نازح لخطر حقيقي، مالم يتدارك العالم، تلك التداعيات الخطيرة، ويعمل على ضرورة وقف الميليشيا لانقلابها والرضوخ لخطاب السلام.

وأكد المسئول المغربي ثبات الموقف المغربي الداعم للشرعية في اليمن والعمل على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز السلام والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.