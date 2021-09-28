أمين عام محلي المهرة يوجه مكتب الصحة تقديم التسهيلات لبعثة المنتخب الأوليمبي بشأن الاجراءات الصحية المتبعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

وجه الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ، مكتب الصحة والسكان بالمحافظة تقديم كافة التسهيلات لبعثة المنتخب الأولمبي فيما يتعلق بالإجراءات الصحية المتبعة في مواجهة جائحة كورونا قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا المزمع إقامتها مطلع أكتوبر القادم ، وذلك خلال لقائه، اليوم، بالجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي.



وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة الأستاذ عدنان بادينار، أشار نيمر إلى أن السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة تقدم كافة التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات للمعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي، لافتاً إلى أن وجود بعثة المنتخب الاولمبي في محافظة المهرة أعطى دافعاً كبيراً للسلطة المحلية لتنشيط الحركة الرياضية في المحافظة، متمنياً التوفيق للمنتخب في هذه البطولة.

من جانبه شكر رئيس بعثة المنتخب الأولمبي عبدالوهاب الزرقة السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر على تذليل كافة الصعوبات أثناء فترة المعسكر التدريبي للمنتخب ، لافتاً إلى أن بعثة المنتخب ستسافر إلى مدينة الدمام بداية الأسبوع القادم للمشاركة في البطولة الآسيوية ، مشيراً إلى أن كافة الطواقم الفنية والإدارية باتت جاهزةً لخوض بطولة اتحاد غرب آسيا .

حضر اللقاء رئيس اتحاد كرة القدم بالمحافظة الكابتن الاثنين عمر سويلم ومدير المنتخب الأولمبي حسن جبران وإداري المنتخب محمد علي القدسي