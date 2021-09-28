الأمين العام للمجلس المحلي بالمسيلة يستقبل فريق مؤسسة ائتلاف الخير للأعمال الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

استقبل الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المسيلة الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد، الأثنين، في مكتبه، فريق مؤسسة ائتلاف الخير للأعمال الإنسانية بالمكلا، لتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات بالمديرية، بتمويل منظمة الأغذية العالمي.



وفي مستهل اللقاء رحب باعباد بالاخوة الحاضرين كلا باسمه وصفته شاكراً الجهود الجبارة التي يبذلونها، كما قدم باعباد جزيل شكره لمنظمة الأغذية العالمي على تدخلاتهم الهامة لتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية بالمديرية .

وأكد باعباد بأن السلطة المحلية بالمسيلة ممثلة بمدير عام المديرية الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المؤسسة لتتمكن من تنفيذ مشاريعها بكفاءة ، وعلى الوجه الأمثل.

من جانبه شكر منسق المؤسسة بالمديرية الأستاذ سالم أحمد مولى الدويلة، السلطة المحلية بمديرية المسيلة، لما تقدمه من تسهيلات للمؤسسة لإنجاز المشاريع بالوقت المحدد، كما وضح مولى الدويلة الأصول التي يمكن تدخل المؤسسة فيها والتي تم حصرها في هده المرحلة لمناطق ساحل المديرية ، فيما ستكون تدخلاتهم في المرحلة الثانية لمناطق وادي المسيلة.

وأضاف مولى الدويلة على أنه بعد الجلوس مع السلطة المحلية بالمديرية والمكاتب ذات العلاقة سيتم التنسيق مع عقال الحارات ومجالس القرى لضمان تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة وفق الآليات المتخذة من قبل المؤسسة.

فيما أعطى مساعد منسق المديرية المهندس خالد باعفي صورة مفصلة عن طبيعة الأصول التي ستتدخل المؤسسة فيها ، كما سيتم بعد ذلك نزول المهندسين المختصين للأصول الملحة لتنفيذ مشاريعها.

وبعد نقاش مستفيض من قبل الحاضرين، تم التأكيد على جملة من المشاريع والرفع بها للإخوة بالمؤسسة لإتخاذ إجراءاتهم اللازمة في ذلك.

حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي المديرية الأستاذ سعيد حسن قعيطي، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ تركي مسلم الدحيمي، ومدير مكتب الزراعة والري الأستاذ سعيد كرامه باكثير، ومدير مكتب جهاز محو الأمية الأستاذ صالح كرامه معيلي، و مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ سالم احمد العامري، ومسؤول المتابعة التقييم بالمؤسسة الأستاذ عوض سعيد العامري، ورئيس جمعية مزارعي العيص الأخ يونس أبوبكر باعباد.