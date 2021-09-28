تواصل عمليات العيون المجانية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

تتواصل لليوم الثالث على التوالي بمستشفى هيا للطب، العيون بالمكلا عمليات العيون المجانية التي يمولها أهل الخير من دولة الكويت ويشرف عليها رجل الخير ابن المشقاص فهد حسن العجيلي حيث تم هذا اليوم إجراء عدد 17عملية مابين إزالة مياه بيضاء وأكياس دمعية متوسطة ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى استكمال جميع الحالات المسجلة.

