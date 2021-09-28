نائب رئيس الجمهورية يهنئ الأبطال في محافظة الجوف بأعياد الثورة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، للاطلاع على المستجدات الميدانية ومجمل الأوضاع في المحافظة.



وهنّأ نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، قيادة السلطة المحلية وأبطال الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية وقبائل الجوف الأحرار، بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

وحيا نائب الرئيس، البطولات التي يسطرها الأبطال في جبهات المحافظة ومختلف جبهات العزة والكرامة ضد مليشيات الحوثيين الإرهابية، مشيداً بتلاحم أبناء المحافظة وقبائلها والمقاومة الشعبية ومساندتهم للقوات المسلحة في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ودحر المشروع الإيراني.

كما عبر نائب الرئيس عن تقديره للدعم الأخوي الصادق للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بما من شأنه دحر مشروع إيران التخريبي والتخفيف عن معاناة اليمنيين.

من جانبه رفع محافظ محافظة الجوف، تهاني أبناء المحافظة وأبطال الجيش والأمن والمقاومة للقيادة السياسية بمناسبة احتفالات أبناء الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، منوهاً إلى الروح المعنوية القتالية للأبطال البواسل في ميادين العزة والشرف واستعدادهم الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية.