استمرار المعارك جنوب مارب والجيش والمقاومة يكبّدان مليشيا الحوثي خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك التي دارت خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى تدمير أطقم وآليات قتالية تابعة لها بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وأشار الى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات وأن العديد من جثث عناصرها متناثرة في الجبال والشعاب التي دارت فيها المعارك بعد أن تركها مشرفو المليشيا ولاذوا بالفرار.