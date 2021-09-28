سفير بلادنا يلتقي رئيس دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية النمساوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى جمهورية النمسا، هيثم شجاع الدين، اليوم مع رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية النمساوية جيرولد فولمر علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.



وفي اللقاء استعرض السفير شجاع الدين اخر المستجدات السياسية والعسكرية في محافظتي مارب وشبوة واستمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية.

واشار السفير الى الكارثة البيئة المحتملة جراء استمرار ميليشيا الحوثي عدم السماح لفريق الامم المتحدة اجراء تقييم شامل لحالة حزان صافر و استخدام هذا الملف لمساومة المجتمع الدولي واكد على اهمية ممارسة أقصى درجات الضغط لمنع حصول كارثة بيئية .. مجددا التأكيد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الاممي الجديد هانز غروندبرغ وفق المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الامن الخاصة باليمن.

من جانبه اكد المسئول النمساوي دعم النمسا لجهود الامم المتحدة لاحل السلام في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.