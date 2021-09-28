بجاش يبحث مع نائب وزير خارجية بولندا تطورات الوضع ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم في وارسو نائب وزير الخارجية البولندي بافل يابونسكي لمناقشة تطورات الوضع السياسي والامني والعسكري في اليمن وسبل الوصول لتسوية تنهي الحرب.



كما جرى بحث الوضع الإنساني المتدهور في اليمن والانتهاكات الحوثية المتكررة واستمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب واستهداف المناطق السكنية، وأخرها منزل محافظ مأرب، ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية، وجريمة تدمير ميناء المخاء التجاري ومجزرة إعدام تسعة مواطنين أبرياء في ١٨ من الشهر الجاري، والتداعيات الإنسانية لتلك الأفعال.

وخلال اللقاء حمل وكيل وزارة الخارجية مليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة عملية السلام واحباط الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار.. مؤكدا التزام الحكومة بالوصول لتسوية سياسية وسعيها لتحقيق سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث.

وتطرق للدور الإيراني التخريبي في اليمن واطالة أمد الحرب من خلال دعم مليشيات الحوثي ماليا وعسكريا.. داعيا الى الضغط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية وزعزعة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ولفت الدكتور بجاش الى التهديد الذي تشكله مليشيا الحوثي للملاحة البحرية في البحر الأحمر من خلال نشر الألغام واستهداف السفن بالقوارب المسيرة وتعامل المليشيا غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر والذي يعتبر أكبر تهديد إنساني وبيئي واقتصادي لليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية البولندي مساندة بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن ودعمها تنمويا الى جانب الدعم الانساني الذي تقدمه .. فضلا عن تقديم 700 الف جرعة خاص بلقاح كورونا لمواجهة الجائحة في اليمن.

حضر اللقاء سفير اليمن في بولندا الدكتورة ميرفت مجلي.