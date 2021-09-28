وفد أممي يطلع على الأوضاع وخطة الاحتياجات في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وفد أممي برئاسة ممثل مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بعدن (الاوتشا) رمزي ظافر اليوم على الاوضاع الانسانية وخطة الاحتياجات للمرحلة القادمة.



وزار الوفد المناطق المتضرره في مديرية صالة التي تعرضت للدمار جراء الحرب، وقلعة القاهرة التاريخية والمناطق الاثرية ومخيم النازحين في مدرسة على ابن ابي طالب للاطلاع عن قرب على احوال النازحين و احتياجاتهم الأساسية ومعاناتهم الناتجة عن استمرار الحرب.

واوضح مدير مكتب "الاوتشا" في مدينة التربة عبدالملك الربادي أن هناك تدخلات للمنظمة في مجال المياه والصحه والتعليم والنازحين .. داعياً الجهات المعنية الى مشاركة الدرسات المعده من قبلهم للاحتياجات مع ممثل المنظمة.

رافق الوفد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل ومدراء مكاتب الصحة والمياه والوحده التنفيذية للنازحين .