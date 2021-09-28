شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة التحصين بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم حملة التحصين ضد فيروس كورونا بمحافظة مأرب بالجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا والتي تستهدف 37 الف من العاملين في القطاع الصحي وكبار السن وذوي الامراض المزمنة ممن تلقوا الجرعة الأولى.



وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي ان الحملة ينفذها ١٢٤ عاملا صحيا في ٣١ موقعا للتحصين منتشرة في جميع مديريات المحافظة.. داعيا المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى الى الاسراع في اخذ الجرعة الثانية لأهميتها في تعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا.

واكد ان على طالبي اللقاح التسجيل المسبق في المنصة الالكترونية بموقع وزارة الصحة.

حضر التدشين مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتوره نهى محمود والمشرف المركزي للتحصين بمأرب الشامي داوود ومنسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة علي ساريه.