شكرا لبحثكم عن خبر الوزير السقطري يتفقد مركز تربية الأحياء المائية ومركز التلوث البحري بمديرية البريقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – إعلام الوزارة

تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، مركز أبحاث تربية الأحياء المائية، في مديرية البريقة بالعاصمة عدن، واطّلع الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل قطاع التخطيط محمد علان، والمستشار أنور السعدي، على حجم الأضرار التي لحقت بالمركز خلال سنوات الحرب وما بعدها.

وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أن المركز يعتبر من المراكز الهامة التي تستفيد منها الوزارة في رفدها بالبحوث والمعلومات الخاصة بالأسماك وطرق تربيتها وأنواعها المختلفة، كما يعد رافد اقتصادي لخزينة الدولة.

وحث الوزير إدارة المركز بسرعة رفع تصور بالمتطلبات اللازمة التي يحتاجها المركز حتى يتمكن من إعادة نشاطه، مشيراً أن الوزارة ستبذل جهوداً لإعادة تفعيل العمل فيه خلال الفترة المقبلة.

واستمع الوزير السقطري من مدير عام مركز تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي عبد الله سالم، حول ما يواجه المركز من أوضاع صعبة جراء توقف العمل فيه منذ سنوات .. موضحاً أن المركز والذي تم بناؤه منذ عام 1988 م من قبل منظمة / جايكا اليابانية/ كمعونة مقدمة من جانبها يعاني من الإهمال في التشغيل، منذ حرب الحوثي على عدن سنة 2015م.

كما تفقد الوزير السقطري مركز الانزال السمكي (الحراج) في منطقة الضربة بمديرية البريقة، مطلعاً على أوضاع البنية التحتية ونشاط عملية الاصطياد في الحراج.

رافق الوزير خلال الزيارة مدير عام البريقة فهمان عطيري، وركن توجيه اللواء الأول دعم وإسناد العميد محمد شايف.