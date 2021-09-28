توزيع زي مدرسي لـ 2000 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وزعت منظمة رحمة حول العالم للأغاثة والتنمية، اليوم بعدن، زي مدرسي لـ 2000 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الاشد فقرا.



وأشاد المنسق العام للجنة العليا للاغاثة جمال بلفقيه، بجهود المنظمة وما تنفذه من مشاريع بمختلف المجالات التنموية والتي تسهم في تشجيع الأطفال على الالتحاق بالتعليم والتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة.

فيما أوضح المدير التنفيذي للمنظمة عبدالرحمن العطاس، أن توزيع الزي المدرسي يستهدف العديد من المناطق من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة، بهدف إزالة الفوارق الاجتماعية التي أفرزتها الظروف الاقتصادية وأدت إلى حرمان الكثير من الاطفال من الالتحاق بالتعليم.