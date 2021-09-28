افتتاح دورة تدريبية بمأرب للعاملين في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي، دورة تدريبية لـ 40 طبيبا وفنيا من العاملين في مراكز العزل لحالات كورونا بمديريتي المدينة والجوبة.



ويركز التدريب على السياسة العلاجية للحالات المصابة بالفيروس والبروتوكول العلاجي المتبع، والتي تنفذها منظمة الصحة العالمية بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على مدى 8 أيام.

وأشار وكيل المحافظة الى اهمية تنظيم مثل هذه الدورات لرفع كفاءة الاطباء والعاملين في القطاع الصحي وفي مراكز العزل، لمواجهة جائحة كورونا ووقاية انفسهم من العدوى كونهم خط الدفاع الاول.. مشددا على اهمية نشر الوعي المجتمعي باتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

من جانبها أوضحت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتورة نهى محمود، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار انشطة المنظمة للإسهام في تعزيز قدرات الكوادر الصحية بالمحافظة والشراكة القائمة بين المنظمة ووزارة الصحة ومكتبها بمأرب لمواجهة هذه الجائحة.

وكانت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن والفريق المرافق لها قد قاما بزيارة الى مركز العزل الرئيس بمدينة مأرب ومعهما مدير مكتب الصحة بالمحافظة، واطلعا على مستوى تجهيزات المركز، واستمعوا الى شرح من مدير المركز الدكتور عزيز البيحاني عن سير العمل والخدمات الطبية والرعاية الصحية التي يقدمها للحالات المعزولة فيه من الحاملين للفيروس.

وأوضح البيحاني ان المركز استقبل منذ بداية الموجة الثالثة حتى اليوم 72 حالة مؤكدة توفي منها 16حالة وتعافت 44 حالة ولاتزال 12حالة تتلقى الرعاية الصحية.