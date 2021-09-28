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وزارة الداخلية تنعي مدير عام الاتصالات بالوزارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مدير عام الاتصالات بالوزارة، العميد سالم عوض الحسني، الذي وافاه الأجل إثر مرض ألم به.

 

واكدت الوزارة في بيانها، الى ان رحيل الفقيد، مثل خسارة كبيرة على.. مشيدة بمناقب الفقيد ودماثة اخلاقه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه واسهاماته في تطوير العمل الأمني.

 

وقالت "ان الفقيد كان مثالا للقيم الوطنية وله بصمات وجهود كبيرة في تطوير العمل الأمني في الوطن من خلال عمله كمدير عاما للإدارة العامة للاتصالات في الوزارة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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