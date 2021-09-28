اجتماع في المهرة يناقش المشاريع الصحية ذات الأولوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع صحي برئاسة أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر اليوم، المواضيع المتصلة باحتياجات القطاع الصحي.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض سعد، ومدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس محمد حسن، المشاريع الصحية ذات الاولوية والتي تتطلب تدخلات لتنفيذها.

وأكد نيمر على أهمية العمل التكاملي وتنسيق الجهود بين الوزارة وقيادة المحافظة بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

فيما استعرض مدير مكتب الصحة، الوضع الصحي بالمحافظة واحتياجاته من الأجهزة والمستلزمات والأدوية والكوادر الطبية.