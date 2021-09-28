محافظ لحج يتفقد سير تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمة الدولية للهجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقَّد محافظ لحج أحمد تُركي، اليوم، ومعه نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زوريلا، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة باليمن كريستا روتنشتاينر، المشروعات التنموية الخدمية الجديدة التي تنفِّذها المنظمة الدولية للهجرة حالياً بمناطق مديرية تُبَن.



حيث اطلعوا على مستوى إنجاز مشروع تأهيل مدرسة منطقة بئر ناصر بمديرية تُبَن، بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة ومشروع الطوارئ الطبية بمستشفى منطقة الوَهْط في المديرية.

كما تمول المنظمة تنفيذ مشروع بناء خزَّان للمياه الجوفية لمنطقة الحُبَيِّل بمديرية تُبَن، بسعة 50 متر مكعب وتأهيل بئره الإرتوازية وتوريد منظومة الطاقة الشمسية وتركيبها.

وكان المحافظ قد التقى الوفد الأممي وأشاد بحجم التدخُّلات الإنسانية الإيجابية للمنظمة الدولية للهجرة بمحافظة لحج.. داعياً إياها إلى توسيع تدخلاتها لتشمل المديريات النائية.

من جانبهما نوها زوريلا، وروتنشتاينر، بالدور التكاملي المهم ما بين الحكومة اليمنية والمنظمات العالمية، لتخفيف أعباء الحياة اليومية عن المواطنين بتنفيذ مشروعات خدمية ضرورية لهم.

واوضحا أن أجندة التنمية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تحفل بالعديد المشروعات الإنسانية المستقبلية وخاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.