بن حبريش يطلع على خطة جهاز محو الأمية بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على نشاط فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بساحل حضرموت وخطة توسيع أنشطته خلال العام الدراسي الحالي.



وأستمع بن حبريش من مدير فرع الجهاز السادات العسل، لشرح حول نشاط محو الأمية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتوسيع برامج وأنشطة فرع الجهاز بساحل حضرموت.

واوضح ان عدد الدارسين في صفوف محو الأمية هذا العام (4409) دارسًا، موزعين على (133) مركزا في مختلف المديريات.

وأكد الوكيل بن حبريش، على ضرورة تعزيز نشاط فرع جهاز محو الأمية وإعادة ترتيب أوضاعه بعد انتقاله لمبناه الجديد، مبديًا استعداد السلطة المحلية تقديم أوجه الدعم والمساندة للجهود التطويرية لأنشطة وبرامج فرع الجهاز.