رئيس الوزراء يعزي في وفاة التربوي والمسرحي عقلان مرشد عقلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان المسرحي والتربوي القدير عقلان مرشد عقلان، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأكد رئيس الوزراء في برقيته التي بعثها الى أبناء الفقيد وكافة افراد اسرته، ان الوسط التربوي والفني خسر برحيله احد اعلامه البارزين ، مشيراً إلى أن الفقيد من الشخصيات التي اثرت الساحة الفنية باعمالها، حيث كان عضوا رئيسا في فرقة اكتوبر المسرحية بمدينة الشيخ عثمان، وله الكثير من الأعمال والمسلسلات الدرامية الإذاعية والتلفزيونية في إذاعة وتلفزيون عدن.

وعبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأولاد وأهل وذوي الفقيد ولزملائه واصدقاءه والوسط التربوي والفني كافة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.