احتفالات فنية في القاهرة بمناسبة الذكرى الـ٥٩ لثورة الـ 26 من سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أحيت الجالية اليمنية والمركز الثقافي والملحقية الاعلامية في القاهرة احتفاليتين فنيتين بمناسبة الذكرى ال ٥٩ لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بحضور حشد كبير من ابناء الجالية في مصر.



وخلال الفعاليتين اللتين قدم فيها عدد من الوصلات الغنائية والفلكلور الشعبي، أكد سفير اليمن في مصر الدكتور محمد مارم ان هذا الزخم الشعبي في احياء ذكرى ثورة سبتمبر المجيدة يمثل تجسيداً واضحاً لارادة الشعب اليمني الرافض لانقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران ومشروعها الطائفي الذي سينكسر لا محالة امام الارادة الشعبية.

وحيا تضحيات ابناء الشعب اليمني وحركته الوطنية المستمرة المتطلعة الى بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي رسمت ملامحة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل..مثمناً دور مصر في دعم اليمن وشعبه خلال مختلف المحطات والمنعطفات التاريخية.

واضاف مارم " ان تضحيات ابناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات لن تتوقف حتى تنهي هذا المشروع الدخيل على شعبنا وتلفظ افكاره الطائفية الغريبة على ثقافة مجتمعنا اليمني وامتنا العربية".

من جانبه اكد رئيس الجالية اليمنية في مصر علي العيسائي ان هذه الاحتفالات المقامة في العاصمة المصرية القاهرة ما هي الا دليل على حجم الامتنان والتقدير الشعبي والرسمي اليمني لدور مصر العروبة المستمر في نصرة القضايا الوطنية للشعب اليمني والأمة العربية، معرباً عن تقدير قيادة الجالية لكافة التسهيلات الممنوحة لابناء الجالية اليمنية في مختلف المجالات.