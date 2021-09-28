الرئيس هادي يعزي في وفاة التربوي والمسرحي عقلان مرشد عقلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ التربوي والفنان المسرحي عقلان مرشد عقلان، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأكد الرئيس في برقيته التي بعثها الى أبناء الفقيد سامح وصقر وصابر وكافة افراد اسرته، أن الفقيد كان مدرساً تربوياً تخرجت عليه يديه الأجيال ومسرحياً قدم العديد من الأعمال التي إنحازت للوطن والمواطن.. لافتاً إلى أن اليمن فقدت برحيل الفقيد علماً من أعلامها الفنية والتربوية.

وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لأولاد وأهل وذوي الفقيد ولزملائه واصدقاءه كافة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.