مصادر عسكرية تكشف عن هوية قيادي ميداني حوثي لقي مصرعه جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن هوية قيادي ميداني حوثي لقي مصرعه مع عدد من عناصر المليشيات جنوب الحديدة، غربي اليمن، مؤخراً، في واحدة من محاولات هجومية فاشلة.



وأكد أن المدعو هاني المروني، كنيته (سجاد)، لقي مصرعه مع عدد من عناصر المليشيات أثناء هجوم فاشل على منطقة الدنين جنوب غرب مدينة حيس، أمس الاثنين الماضي 20 سبتمبر/ أيلول.

وأوضح أن المليشيات فشلت في انتشال جثته.

ويعمل المروني، من أبناء صنعاء القديمة، مشرفا لمجموعة تتمركز عناصرها في جبل عرفان جنوب حيس، وتم نقل مجموعته مؤخرا إلى محور الدنين فيما حلت محلها مجموعة أخرى بقيادة قيادي ميداني آخر يدعى صفوان الوزير، وفقا للإعلام العسكري، والذي وزع في حينه فيديو يوثق جانبا من الاشتباكات ولحظة انتشال جثة المذكور من قبل أبطال القوات المشتركة.

وجدد التأكيد أن كل تحركات المليشيات التابعة لإيران مرصودة بدقة في كافة جبهات الساحل الغربي.